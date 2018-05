La Marvel ha piani per Miss Marvel dopo l'arrivo di Captain Marvel

Nei fumetti la giovanissima Kamala Khan, una pakistana-americana, decide di diventare la supereroina Miss Marvel dopo essere stata esposta alla Terrigenesi ed aver acquisito i suoi poteri. Il nome viene da Carol Danvers che, prima di essere Captain Marvel, si faceva chiamare Miss Marvel.

Almeno per il momento, sembra, che nei film non sarà cosi. Nel film di Captain Marvel, in arrivo a marzo 2019, Carol Danvers (Brie Larson) dovrebbe chiamarsi (salvo sorprese dell'ultimo minuto) direttamente Captain Marvel, senza assumere il nomignolo di Miss Marvel. Eppure, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che ci sono effettivamente dei piani per il personaggio di Kamala Khan e che verrà lanciata nel Marvel Cinematic Universe post-uscita nei cinema del film con la Larson.

"Stiamo girando Captain Marvel al momento. Miss Marvel, che è un altro personaggio dei fumetti, l'eroina musulmana che prende ispirazione da Captain Marvel, è anche lei in un certo modo in fase di sviluppo. Abbiamo dei piani per lei una volta che Captain Marvel sarà introdotta in questo universo".

Insomma, i fan della Marvel sono avvertiti: Kamala Khan dovrebbe arrivare nei prossimi anni all'interno dell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios. Voi avete già in mente un'attrice che possa interpretarla? E la vorreste vedere in un film o un serial televisivo?