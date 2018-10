La Marvel ha limitato la promozione agli Oscar di Infinity War per favorire Black Panther?

Avengers: Infinity War sarà pure il più grande successo dell'anno, ma la Marvel a quanto pare starebbe favorendo Black Panther nell'imminente corsa agli Oscar.

La stagione dei premi è ormai alle porte, e nella sezione promozionale denominata For Your Consideration che si trova nel suo sito ufficiale, la Disney elenca attualmente tre titoli: Black Panther, Avengers: Infinity War e Gli Incredibili 2 di Brad Bird.

Basta una rapida occhiata per accorgersi che la compagnia sta promuovendo il film dei fratelli Russo esclusivamente per la categoria Migliori Effetti Speciali, in netto contrasto col trattamento riservato al film di Ryan Coogler, che è alla ricerca di candidature in addirittura tutte le categorie degli Academy Awards, tra le quali Miglior film e Miglior regista.

Per la prima volta dalla loro nascita, i Marvel Studios stanno mettendo insieme una significativa campagna promozionale in termini di sforzi finanziari per uno dei loro film, nel tentativo di rendere Black Panther il primo cinecomic ad ottenere una nomination al Miglior Film. A parte Logan (candidato alla migliore sceneggiatura non originale) e Il Cavaliere Oscuro (come sappiamo vincitore tramite Heath Ledger dell'Oscar al miglior attore non protagonista) i film di supereroi si sono sempre dovuti accontentare di candidature (e qualche volta premi) in categorie tecniche, indipendentemente dalla ricezione della critica.

Secondo voi la Marvel fa bene a spingere in direzione Black Panther piuttosto che in quella di Infinity War? Fatecelo sapere nei commenti!