La mamma di Damien Chazelle rivela il film che lo ha fatto innamorare del cinema

La madre di Damien Chazelle, il giovane e brillante regista dietro Whiplash, La La Land e l'attesissimo Il Primo Uomo, ha svelato alcuni retroscena riguardanti l'infanzia del figlio e il suo incondizionato amore per la settima arte.

Il futuro regista, che da giovane non aveva molto interesse né per lo sport né per la vita all'aria aperta in generale, a quanto pare disegnava storyboard prima ancora di imparare a leggere e ha scoperto il mondo del cinema con Cenerentola, il primo film che abbia mai visto.

"Non faceva che disegnare queste fantastiche immagini" ha rivelato sua madre, Celia Chazelle, ricordando l'infanzia del figlio. "Io gli leggevo delle storie per ore, lui mi ascoltava in silenzio e qualche giorno dopo mi portava dei fogli sui quali aveva disegnato le immagini delle storie che aveva ascoltato. Erano così incredibili che la scuola elementare che frequentava decise di allestire una mostra."

La signora Chazelle ha rivelato che Damien era un bambino introverso, praticamente allergico all'aria aperta. "Il nostro compito era cercare di convincerlo a uscire e giocare a pallone e fare sport", ricorda il padre, Bernard Chazelle. "Volevamo che uscisse di casa, che passasse del tempo fuori. Quando ha scoperto come usare il videoregistratore di famiglia, è stato impossibile e ci siamo dati per vinti."

"Stavo cercando di trovare un modo per farlo sedere e stare buono, così ho affittato una copia di Cenerentola. Lo guardò letteralmente dieci volte di seguito", ha detto Celia. "Ha continuato a riavvolgerlo e riavviarlo, perché dovevamo restituire la copia, e alla fine, quando finì di vederlo, disse che voleva realizzare un film. E' una passione che non è mai scemata. Durante il liceo si è interessato molto al jazz, ma non l'ha distratto dal suo vero obiettivo, che era quello di fare film. Anzi, semmai ha integrato il jazz con il suo amore per il cinema."

Il Primo Uomo arriverà nelle sale dal prossimo 31 ottobre.