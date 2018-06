La magrezza di Johnny Depp ha spaventato i fan e la foto ora è stata rimossa da IG

Il polverone che si è scatenato nei giorni scorsi a causa di alcuni post social che ritraevano Johnny Depp visibilmente dimagrito sono stati tali fa costringere una delle ragazze che aveva postato la foto, a rimuoverla da Instagram. Tuttavia in rete si trovano innumerevoli pagine dove la foto è stata salvata.

Innanzitutto vediamo cosa è successo: Johnny Depp è attualmente in Tour in giro per l'Europa - arriverà a breve anche in Italia - con il suo gruppo rock, The Hollywood Vampires. Le foto che sono state scattate dalle fan sono state fatte durante la tappa di San Pietroburgo, in Russia.

L'attore appare davvero molto magro con le ragazze al fianco e, soprattutto stanco. Il che, come ben sappiamo, può portare una persona - una qualsiasi persona - a non essere esattamente al meglio di sé in foto. I Tour musicali sono stancanti per chiunque e, non dimentichiamolo, Johnny Depp è anche un attore di primissimo ordine ad Hollywood il che, naturalmente, raddoppia i suoi impegni.

Magrezza e stanchezza hanno fatto pensare ai suoi fan che qualcosa non va nella vita di Depp e i commenti sono stati diversi, tutti allarmati. Dal "Oh mio Dio è davvero Johnny Depp" a "Sembra malato" nei due giorni appena trascorsi se ne sono lette di tutti i colori in rete.

Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma una delle due foto che vedete qui sotto è stata rimossa dall'account della proprietaria, che l'aveva pubblicata. Poiché Johnny Depp sta apparendo nei concerti dei The Hollywood Vampires, vi postiamo anche una delle sue performances, risalente a circa una settimana fa, e a quattro giorni prima delle foto incriminate, nelle quali potrebbe semplicemente essere "venuto male" come accade a qualsiasi comune mortale.

Il video, per inciso, è una splendida cover di "Heroes", omaggio a David Bowie. Johnny Depp è davvero una rockstar "prestata" al cinema! O viceversa! Comunque e sempre un fenomeno straordinario!

Avete foto e video, diteci cosa pensate di tutta la situazione nei commenti, qui sotto.