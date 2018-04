La lunga marcia, la New Line Cinema al lavoro sull'adattamento del romanzo di Stephen King

Come riporta oggi l'attendibile Hollywood Reporter, dopo aver superato i 700 milioni di dollari al boxoffice mondiale con IT di Andy MuschiettiIT: Capitolo 2, la New Line Cinema starebbe anche lavorando a un adattamento di The Long Walk dello steso Stephen King.

Scritto originariamente tra il 1966 e il '67 ma pubblicato solo nel 1979, il romanzo fu il primo libro di King pubblicato sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, che lo scrittore riutilizzerà più di una volta dopo quell'occasione. La storia segue un gruppo di adolescenti concorrenti in un futuro distopico, costretti a viaggiare lungo una competizione non-stop ed estenuante rispettando diverse regole e restrizioni, questo finché uno di loro non verrà lasciato indietro.



La New Line sta attualmente collaborando con lo sceneggiatore James Vanderbilt (Zodiac) per realizzare la trasposizione cinematografica, che vedrà lo scrittore anche tra i produttori del progetto, che saranno inoltre Bradley Fischer e William Sherak. Prima di Vanderbilt era legato al progetto Frank Darabont, abituè degli adattamenti dei romanzi di King, ma dopo anni di limbo i diritti di sfruttamento sono passati alla New Lin, che ha deciso infine di ingaggiare lo sceneggiatore di The Amazing Spider-Man.



Attualmente non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma si parla di un progetto in fase davvero embrionale al momento.