La Lucasfilm possiede gli scan digitali di tutti gli attori principali di Star Wars

È una questione che continua a tenere banco da ormai un po’ di tempo e dopo le recenti dichiarazioni di supporto da parte di Mark Hamill, lo storico interprete di Luke Skywalker in Star Wars, giungono questa volta nuove affermazioni da parte di Ben Morris, supervisore degli effetti visivi.

La domanda sembra sorgere spontanea e va anche al di là dei confini intergalattici del franchise di Star Wars: dovremo abituarci sempre più spesso nel rivedere i volti dei personaggi i cui interpreti sono venuti a mancare o semplicemente sono invecchiati col tempo? Il supervisore dei VFX della Lucasfilm, Ben Morris, ha dichiarato che la procedura di scannerizzazione digitale degli attori principali è diventata ormai una prassi per la saga. Era già accaduto nel 2016 per Peter Cushing in Rogue One: A Star Wars Story e nella scena finale della medesima pellicola in cui è stata mostrata una ringiovanita Carrie Fisher nei panni della Principessa Leia di Una Nuova Speranza. Indubbiamente questa tecnologia apre una serie di scenari impressionanti, ma allo stesso tempo solleva delle questioni che meriterebbero un giusto approfondimento.

La tragica scomparsa di Carrie Fisher ha da subito fatto presumere che il suo personaggio sarebbe apparso nel capitolo finale della nuova trilogia proprio grazie all’intervento della CGI, ma lo studio ha tempo fa negato questi rumor sul nascere. Stando, tuttavia, a delle recenti affermazioni di uno dei maghi della Industrial Light & Magic, la Lucasfilm sarebbe in possesso della "copia digitale" di tutti gli attori principali di Star Wars.

In una intervista con Inverse, Ben Morris ha spiegato come la scannerizzazione sia divenuta ormai una consuetudine. Lo stesso è accaduto, ad esempio, in Star Wars: Gli Ultimi Jedi proprio per la Fisher, nello specifico nella scena in cui grazie alla Forza il suo personaggio riesce a tornare sul vascello dopo che la plancia è stata distrutta dall’attacco di un caccia del Primo Ordine:

“Scannerizziamo sempre gli attori principali nel film. Non sappiamo se avremo ancora bisogno di loro. Non lo facciamo intenzionalmente per una sorta di processo d’archiviazione. È utile dopo come riferimento. (…) Avevamo il girato di Rian con Carrie che interpretava la scena. Ci è servito per aggiungere l’accorgimento che stesse ghiacciando mentre fluttuava nel vuoto dello spazio, il che significa che dovevamo lavorarci su con la computer grafica e riprogettarla in una versione in CGI del personaggio. Abbiamo mantenuto intatta buona parte della sua performance e l’abbiamo coordinata, laddove è stato necessario, con il materiale di animazione”.

Morris ha precisato che questa è una procedura che riguarda sia i giovani che gli attori più vecchi del franchise, dunque è una prassi che prescinde comunque dall’età anagrafica dell’interprete di turno (lo stesso Donald Glover, che nello spin-off Solo vestirà i panni del giovane Lando Calrissian, tempo fa ha dichiarato di essere passato anche lui sotto la lente digitale dello scan).