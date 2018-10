La Llorona - Le lacrime del male: primo poster per l'horror prodotto da James Wan

La Warner Bros ha diffuso in rete il primo poster di La Llorona - Le lacrime del male, il nuovo film horror prodotto tra gli altri da James Wan e di cui vedremo oggi il primo trailer ufficiale.

La didascalia della locandina del film, alquanto affascinante, recita minacciosamente: “Lei vuole i tuoi figli”.

La pellicola è diretta da Michael Chaves e vede nel cast Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Sean Patrick Thomas e Raymond Cruz, per un'uscita prevista nelle sale americane il 19 aprile 2019 (anche in quelle italiane, come si evince dalla locandina, dovrebbe approdare ad aprile).

Sinossi: La Llorona è la donna che piange. Un'apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l'Inferno a causa di un terribile destino. Il solo menzionare il suo nome ha terrificato il mondo per intere generazioni. La sua colpa è quella di aver annegato i figli presa da una rabbia gelosa, gettandosi poi nel fiume agitato in preda al pianto e al dolore. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e colore che le sentono nella notte sono condannati. La Llorona si insinua nell'ombra a caccia di bambini, nel disperato tentativo di sostituirli ai suoi. E con il passare dei secoli il suo desiderio è diventato più vorace... e i suoi metodi più terrificanti. Il film prenderà luogo nella Los Angeles degli anni '70, dove La Llorona sta prendendo di mira alcuni bambini nel cuore della notte. Ignorando l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di violenza sui minori, un assistente sociale e i suoi figli vengono risucchiati in uno spaventoso regno soprannaturale. La loro unica speranza di sopravvivere all'ira de La Llorona potrebbe essere un prete disilluso e il misticismo che pratica per scacciare il male, ai margini, dove la paura e la fede si incontrano.