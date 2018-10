La Llorona - Le lacrime del male: online il primo trailer italiano

18 Ottobre 2018, ore 17:11 di Marco Delfino

Warner Bros. ha diffuso in rete il primo trailer italiano di La Llorona - Le lacrime del male, nuovo film horror prodotto dal regista di The Conjuring, James Wan, e basato sull'omonimo mito messicano. Potete trovare il trailer all'interno della notizia. Il film, ambientato a Los Angeles nel 1973, segue le vicende dell'assistente sociale Anna Garcia che durante uno dei suoi casi si ritrova immersa in una storia soprannaturale: i suoi figli saranno perseguitati da un'entità chiamata La Llorona, la donna che piange. Un'apparizione terrificante, intrappolata tra il paradiso e l'inferno a causa di un terribile destino. Il solo menzionare il suo nome ha terrificato il mondo per intere generazioni. La sua colpa è quella di aver annegato i figli presa da una rabbia gelosa, gettandosi poi nel fiume agitato in preda al pianto e al dolore. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e colore che le sentono nella notte sono condannati. Diretta da Michael Chaves e scritta da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis al loro debutto cinematografico, la pellicola vede nel cast Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Sean Patrick Thomas e Raymond Cruz. La Llorona - Le lacrime del male debutterà nelle sale americane il 19 aprile 2019. Cosa ne pensate di questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti!

