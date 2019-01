La linea di giocattoli di Godzilla: King of the Monsters conferma una teoria sul kaijū?

L’arrivo nelle sale cinematografiche italiane di Godzilla: King of the Monsters, sequel del capitolo diretto dal regista Gareth Edwards ed uscito nel 2014, è ormai prossimo. La nuova linea di giocattoli della pellicola incrementa in tal senso l’hype di quanti attendono il racconto di una delle storie più avvincenti sul celebre kaijū.

Sebbene Godzilla: King of the Monsters sia il secondo episodio cinematografico in salsa americana della serie di lungometraggi dedicati all’iconico mostro nato nel Paese del Sol Levante, Godzilla ha avuto in passato dozzine di sequel nel corso dei diversi anni. Più di venti sono infatti i progetti sviluppati dalla Toho e tra questi vi rientra anche Gojira VS Destroyer (Godzilla vs. Destoroyah), opera del 1995 appartenente all’era Heisei e diretta da Takao Okawara in cui è possibile approcciarsi ad una forma particolare del personaggio dal punto di vista visivo, ossia un mostro che presenta degli squarci ardenti.

Dando uno sguardo al giocattolo che troverete in fondo alla notizia è possibile notare come questo look, che a tutti gli effetti potrebbe essere battezzato come “Godzilla rovente”, possa effettivamente tornare sul grande schermo nel lungometraggio distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

La foto è stata pubblicata con un tweet da Ian Cassidy e dall’inquadratura laterale che viene mostrata del kaijū sembra confermata la teoria pocanzi riportata. Certo, il merchandise potrebbe anche tradire le aspettative, ma spesso e volentieri si dimostra essere un canale affidabile di informazioni circa il contenuto di ciò che appare nel montaggio finale della pellicola.

In Godzilla: King of the Monsters l’agenzia Monarch sarà chiamata a far fronte ad una serie di mostri dalle dimensioni divine. Tra questi, oltre il già conosciuto e temibile Godzilla, faranno la loro comparsa Mothra, Rodan e il pericoloso King Ghidorah a tre teste. Considerati solamente dei miti, queste tre “divinità” torneranno in vita e nello scontro per la supremazia verrà messa a repentaglio anche l’esistenza della umanità.

Godzilla: King of the Monsters uscirà nei cinema italiani dal 30 maggio 2019.