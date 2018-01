La leggenda Marvel Stan Lee ha "denunciato la sparizione di 300.000 dollari"!

Secondo quanto riportato dal team di, la figura dietro la creazione di innumerevoli personaggi dei fumetti Marvel che oggi idolatriamo, qualcuno potrebbe "avergli sottratto 300.000 dollari" con una frode.

Il sito The Blast ha pubblicato la notizia di un furto a Stan Lee. "Il team personale di Lee ha riportato alla stampa che qualcuno "potrebbe aver rubato una cifra pari a 300.000 dollari e che potrebbe trattarsi di un furto compiuto dall'interno."

Dopo aver celebrato il suo 95esimo compleanno, Lee ha annunciato la mancanza della cifra dal suo conto a causa di una frode fraudolenta. Allertata dei fatti, la polizia di Beverly Hills, dopo degli accertamenti, sarebbe arrivata alla conclusione che la frode potrebbe essere avvenuta attraverso l'utilizzo di una firma falsa. L'assegno è stato notificato come "prestito," secondo la ricevuta rilasciata all'organizzazione caritatevole Hands of Respect di Stan Lee.

The Blast ha riportato che il team di Lee è convinto del fatto che "il ladro sia un un addetto ai lavori che ha accesso al suo libretto degli assegni. Inoltre, ci sarebbe un limitatissimo numero di persone (nell'organizzazione caritatevole), che avrebbero beneficiato del deposito."

Quando The Blast ha contattato i responsabili dell'organizzazione no profit, è stato loro attaccato il telefono in faccia. Attualmente le indagini sono in corso di svolgimento, e con Stan Lee che "ha dichiarato di essere assolutamente certo di non aver firmato lui l'assegno incriminato."

Vedremo come evolveranno le indagini in seguito.