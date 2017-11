La Lega della Giustizia si lancia nella mischia nelle prime illustrazioni di JL!

Sono appena uscita online delle nuove concept art di Justice League che mostrano il team di supereroi in azione! Date pure uno sguardo!

Le illustrazioni sono state rilasciate via Entertainment Weekly e mostrano i primi disegni che rappresentano i momenti migliori e più epici che affronta il gruppo della Lega.

Gli eroi dell'universo Esteso DC uniscono l forze per fronteggiare Steppenwolf e la sua armata di parademoni in uno spettacolo visuale pieno di scene d'azione. Queste illustrazioni offrono ai fan un'idea di quali fossero le prime stesure degli artisti che hanno lavorato alla realizzazione della pellicola.

Justice League, la sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

La Lega della Giustizia vi aspetta in sala, Justice League è attualmente in programmazione al cinema.