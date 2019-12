Da La La Land a The Irishman: i dieci migliori film del decennio secondo Everyeye

Fine anno è sempre tempo di classifiche ma quest'anno la classifica si sdoppia perché il 2019 sta per concludersi ed è inevitabile voltarsi indietro e dare uno sguardo al meglio che il decennio ci ha proposto sul grande schermo. Ecco perché abbiamo stilato una classifica, in rigoroso ordine sparso, dei migliori titoli degli ultimi dieci anni.

Nel video vi proponiamo la nostra classifica, senza podio né ultime posizioni ma proponendo dieci titoli che hanno caratterizzato, per diversi motivi due lustri di proiezioni sul grande schermo. Non potevano mancare, a nostro giudizio, film che hanno conquistato il cuore di milioni di cinefili e spettatori di tutto il mondo, come l'incantevole musicalità di La La Land di Damien Chazelle, che ha rispolverato un genere come il musical omaggiandolo in una forma moderna e sognante.



Tra i titoli inseriti in extremis, il colpo di coda lo riserva certamente The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese visibile già in streaming su Netflix, in seguito ad una distribuzione in sala limitata per alcuni giorni.

The Irishman è stato presentato alla Festa di Roma, è uno degli argomenti cinematografici più trattati delle ultime settimane, e non solo perché comprende un cast di attori di rango come Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

Nella nostra lista spiccano anche titoli come The Tree of Life di Terence Malick, il recente Parasite di Bong Joon-ho e Mad Max: Fury Road di George Miller.

E voi siete d'accordo con tutte le nostre scelte? Quali sono i vostri film preferiti del decennio?