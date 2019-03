Ecco la guida di Zachary Levi per vedere Shazam! al cinema

Fandango ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo video dedicato a Shazam!, la nuova attesa pellicola targata Warner e DC che arriverà al cinema ad inizio aprile.

Ed è proprio di sale cinematografiche che si parla nel video. Il protagonista del film Zachary Levi ci parla infatti del modo migliore per fruire del film: dal suo posto preferito in cui sedersi e i suoi snack più graditi ad alcuni trucchi per godere al meglio della visione. Potete trovare il video in calce alla notizia.

Se le prime previsioni del film davano un esordio del film al box office di $40-45 milioni, secondo le ultime stime di Forbes il nuovo film DC potrebbe addirittura debuttare con una cifra superiore ai $50 milioni. Numeri che deriverebbero dall'ottimo responso del pubblico alla campagna pubblicitaria del film.

Shazam! sarà diretto da diretto da David F. Sandberg e seguirà le vicende di Billy Batson, un orfano quattordicenne che riesce a trasformarsi nel supereroe adulto (Levi) che dà il nome al film, tutto ciò grazie ai poteri magici a lui forniti da un antico mago. Il ragazzo/adulto dovrà imparare a gestire i proprio poteri per affrontare la minacci del Dr. Thaddeus Sivana, interpretato nel film da Mark Strong.

Il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 aprile.