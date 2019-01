La guerra ha inizio nel primo trailer di John Wick 3: Parabellum

Come pre-annunciato qualche giorno fa, la Lionsgate ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale per il terzo episodio della saga dedicata al personaggio di John Wick, titolato John Wick Chapter 3: Parabellum: potete visionare il trailer comodamente all'interno di questa notizia.

Keanu Reeves torna ad interpretare il personaggio di John Wick in questo nuovo capitolo. In John Wick Chapter 3: Parabellum, il nostro John è in fuga per due ragioni: c'è una taglia globale sulla sua testa di ben 14 milioni di dollari e per aver infranto una semplice regola. Quale? Aver ucciso qualcuno al Continental Hotel. Ed è per questo che c'è una bella taglia su di lui. Winston (Ian McShane), il manager del Continental, gli ha offerto un'ora di libertà prima del suo "Excommunicado": revoca di essere un membro, bannato da tutti i servizi e tagliato fuori da tutti gli altri membri. Ora John deve provare a sopravvivere, facendosi strada tra i cadaveri a New York City.

Reeves sarà affiancato per l'occasione da Halle Berry, ma nel cast vedremo anche Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Jason Mantzoukas, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, e Tiger Hu Chen. Dai precedenti film torneranno Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ruby Rose, mentre Hiroyuki Sanada sarà il villain. Sfortunatamente Common non tornerà in questo nuovo sequel.

Scritto nuovamente da Derek Kolstad con Chad Stahelski alla regia, John Wick Chapter 3: Parabellum è atteso nei cinema americani per il prossimo 17 maggio.