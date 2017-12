La Fox sviluppa l'adattamento cinematografico di Tartarughe all'infinito

Lacontinua il trend di adattare per il grande schermo i romanzi dell'amatissimo. L'ultimo romanzo 'preso di mira' dalla Fox e che, dunque, presto diventerà una pellicola è l'ultimo, arrivato in Italia quest'anno con il titolo di

Al momento non ci sono né un regista né uno sceneggiatore a bordo del progetto, né tanto meno la Fox ha comunicato una potenziale data di uscita per il progetto.

Tartarughe all'infinito è l'ultimo - in ordine di tempo - romanzo di John Green ed è incentrato sulla sedicenne Aza. Insieme alla sua intrepida migliore amica, Daisy, Aza decide di indagare sulla misteriosa scomparsa del miliardario Russell Pickett in quanto la posa in gioco è una ricca ricompensa di addirittura centomila dollari. Il punto di partenza per le indagini è il figlio di Pickett, Davis, che Aza conosceva personalmente e che, seppur abiti a qualche chilometro di distanza da lei, è incastrato in una realtà ben lontana dalla sua.

La Fox ha già adattato con successo Colpa delle Stelle nel 2014, con Shailene Woodley e Ansel Elgort, che incassò 307.2 milioni di dollari al botteghino di tutto il mondo; successivamente lo studio ha distribuito anche Città di Carta, che ha portato a casa 85.5 milioni di dollari.