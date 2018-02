La Fox prepara un film su Silver Surfer, Dottor Destino ancora in fase di sviluppo

Nonostante il potenziale ingresso dei personaggidetenuti dalla Fox all'interno del Marvel Cinematic Universe , per via dell'acquisizione da parte della Disney, lo studio sta continuando a sviluppare progetti sui personaggi in licenza.

Dopo la pellicola su Kitty Pryde, il The Hollwyood Reporter ha confermato che la Twentieth Century Fox sta sviluppando un film stand-alone totalmente dedicato al personaggio di Silver Surfer. Lo studio ha ingaggiato Brian K. Vaughan (Saga, The Runaways) per scrivere l'adattamento cinematografico. THR afferma, inoltre, che il già annunciato progetto sul Dottor Destino di Noah Hawley è ancora in fase di sviluppo attivo.

Questi progetti sono in fase di sviluppo nonostante l'acquisizione da parte della Walt Disney Pictures e, a quanto pare, la Fox sembrerebbe intenzionata ad entrare in produzione con più titoli possibili prima della finalizzazione dell'accordo che avverrà entro la fine dell'anno e la prima metà del 2019.

"Questo accordo non sta influenzando in alcun modo il progetto" ha spiegato Brian Michael Bendis, che sta scrivendo il film su Kitty Pryde insieme a Tim Miller "Almeno per il momento, sono tutte decisioni che vanno al di sopra del mio ruolo".

Secondo THR la Fox sta sviluppando altri "progetti segreti" e che lo studio si sta muovendo "a 100 miglia all'ora" con tutti quanti. Secondo una fonte interna, questa è una prassi comune alla Fox, anche se "non ci sono mai stati cosi tanti progetti incentrati su personaggi Marvel come prima d'ora. La Fox non li ha rallentati, nonostante l'acquisizione Disney".

Sarà interessante capire quanti di questi vedranno effettivamente la luce e, soprattutto, in caso l'accordo con la Disney venga finalizzato, come i Marvel Studios si comporteranno con tutti questi progetti approvati.