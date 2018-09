La Fox posticipa X-Men: Dark Phoenix: uscirà la prossima estate

Nonostante l'arrivo del primo trailer ufficiale due giorni fa, la Twentieth Century Fox ha annunciato di aver posticipato ufficialmente la data di uscita di X-Men: Dark Phoenix, nuovo capitolo della saga-prequel dedicata ai mutanti dei fumetti della Marvel.

Inizialmente previsto per questo novembre, X-Men: Dark Phoenix era già stato posticipato al 14 febbraio. Lo studio aveva ordinato, nel frattempo, delle riprese aggiuntive estensive del cinecomic; nonostante la release del trailer due giorni fa, ora la Fox ha annunciato di aver nuovamente posticipato la data di uscita del film che ora, negli States, debutterà il 7 giugno 2019. In questa nuova data il cinefumetto si scontrerà con la commedia Flarsky e con l'atteso The Secret Life of Pets 2 della Illumination.

Questa la sinossi ufficiale della Fox: "In Dark Phoenix, gli X-Men devono affrontare il loro nemico più formidabile e potente: una della loro squadra, Jean Grey. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene quasi uccisa quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende molto più potente ma anche instabile. Combattendo con questa entità dentro di lei, Jean sprigiona i suoi poteri in modi che non comprende o riesce a contenere. Con Jean ormai fuori controllo, che finisce per ferire chi ha accanto, inizia a far crollare ciò che tiene insieme gli X-Men. Ora, con la famiglia che cade a pezzi, gli X-Men devono trovare un modo per unirsi... non solo per salvare l'anima di Jean ma anche per salvare il nostro pianeta da alieni che sperano di controllare questa forza e governare la galassia".