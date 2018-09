La Fox posticipa nuovamente la data di uscita di Alita: Angelo della Battaglia

Ennesimo rinvio - stavolta, di poco, fortunatamente - per l'adattamento cinematografico di Alita - Angelo della battaglia, che vede in cabina di regia il filmaker Robert Rodriguez.

La pellicola era prevista in uscita questo 21 dicembre (da noi a gennaio), ma adesso la Twentieth Century Fox ha deciso di posticipare la sua release negli States per il 14 febbraio 2019. Questo vuol dire che anche la sua data di uscita italiana dovrebbe subire uno slittamento.

Alita: Angelo della battaglia segue le vicende di Alita, una ragazza cyborg vittima di amnesia in un mondo futuro che non riconosce. Viene accolta da Ido (Christoph Waltz), un medico che si interessa del lato umano della ragazza. Mentre Alita impara a navigare nella sua nuova vita e nelle strade insidiose di Iron City, Ido cerca di proteggerla mentre il suo nuovo amico di strada Hugo le offre la possibilità di far riemergere i propri ricordi. Quando le forze armate e corrotte che governano la città inizieranno a dare la caccia ad Alita, si renderà conto di possedere delle capacità di combattimento uniche e letali.

Faranno parte del cast del film Rosa Salazar, Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez, Jackie Earle Haley, Ed Skrein, Mahershala Ali e Lana Condor. La regia è di Robert Rodriguez.