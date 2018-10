La Fox ordina il remake del cult La Recluta dell'anno

Si tornerà sui campi da baseball prossimamente grazie alla Twentieth Century Fox. Lo studio, svela l'autorevole Deadline, ha ordinato un remake del classico film sportivo Rookie of the Year, arrivato da noi come La recluta dell'anno.

Il nuovo remake del film prodotto dalla Twentieth Century Fox sarà scritto da Dan Gregor e Doug Mand e diretto da Gregor. Il duo è dietro il film di quest'anno Most Likely To Murder con Adam Pally e Richard Bloom, ed è conosciuto per il loro lavoro su serial come Crazy Ex-Girlfriend e How I Met Your Mother.

Nella pellicola originale diretta da Daniel Stern e scritta da Sam Harper, un giovane giocatore di baseball (interpretato dal Thomas Ian Nichols di American Pie) acquisisce la capacità di lanciare velocemente e lontano le palle da gioco e viene reclutato dai Chicago Cubs. L'originale aveva nel cast anche attori come Gary Busey (The Last Sharknado: It’s About Time), Amy Morton (Chicago P.D.), Bruce Altman (Fifty Shades Darker), Dan Hedaya (Fantastic Beasts and Where to Find Them), Neil Flynn (The Middle) e Stern.

La produzione è affidata a Bob Harper. L'originale, uscito nel 1993, fu un grosso successo al box-office ma ricevette numerose critiche negative da parte della stampa.