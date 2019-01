La Fox conferma: 'Non c'è nessun nuovo film di Alien attualmente in lavorazione'

Dopo i misteriosi trailer che hanno presentato il progetto Amanda Ripley: Read. Play. Watch, annunciato successivamente il videogioco per smartphone Alien: Blackout, tra i fan dell'Universo di Alien era cominciata a serpeggiare la speranza di un possibile annuncio di un nuovo film del franchise.

La speranza, però, svanisce in queste ultime ore, dato che oltre a confermare l'inesistenza di un sequel attualmente in lavorazione del videogioco Alien: Isolation, la 20th Century Fox ha voluto anche chiarire definitivamente l'inesistenza di un nuovo film del franchise, almeno per il momento.



Quel Read. Play. Watch. sotto il progetto Amanda Ripley non si riferiva a quanto pare né a un nuovo videogioco per console e PC né tantomeno a un nuovo film. Questo significa però che ad arrivare prossimamente, oltre a Blackout, dovrebbero essere una a lungo chiacchierata serie televisiva - di cui non c'è conferma, ovviamente -, sia un fumetto, che sappiamo già essere Alien: Resistance, edito in america dalla Dark Horse Comics.



In uscita nel 2019 c'è inoltre un documentario sempre dedicato al franchise, dal titolo Memory - The Origins of Alien, che esplorerà a fondo lo sviluppo del primo, leggendario capitolo della saga fantascientifica diretto da Ridley Scott. In aggiunta, una serie di corti prodotti dai fan del franchise.