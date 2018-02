La Fox ha caricato online il trailer italiano di Unsane, diretto da Steven Soderbergh

Di sicuro l’ultimo progetto del regista premio Oscar è uno dei più attesi del 2018, anche per via della scelta sperimentata dal film-maker di voler girare l’intero lungometraggio utilizzando le tecnologie di riprese fornite dallo smartphone di casa Apple. Dopo il salto della notizia troverete il trailer in lingua italiana del film con

In Unsane una giovane donna viene rinchiusa in un istituto psichiatrico contro la sua volontà. In questa struttura dovrà affrontare la sua paura più grande e cercare di capire cosa sia reale e cosa sia il prodotto della sua fantasia.

Di certo questo lavoro verrà ricordato per l’alone di mistero di cui si è circondato fin dalla sua genesi. Girato nel mese di luglio in tempi relativamente brevi, nel cast artistico del thriller figurano il premio Golden Globe Claire Foy (The Crown), Juno Temple (Maleficent), Aimee Mullins (Stranger Things), Amy Irving (Traffic), Joshua Leonard (Bates Motel), Erin Wihelmi (Noi siamo infinito), Jay Pharoah, Colin Woodell e Sarah Stiles.

Negli Stati Uniti Unsane sarà distribuito da Fingerprint Releasing, Regency Enterprises e Bleecker Street il 23 marzo 2018, mentre in Italia non è ancora stata ufficializzata una data di rilascio da parte della 20th Century Fox.