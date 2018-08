La Fox 2000 sta producendo un film basato sul K-Pop

Secondo Variety, Fox 2000 ha acquisito i diritti di un film ancora senza titolo "ambientato nel mondo del K-Pop": il film sarà scritto e diretto da Elyse Hollander e prodotto da Scooter Braun ed Epic Magazine.

"Abbiamo trovato grandi partner in Epic Magazine e Fox 2000 per mostrare al mondo il k-pop, e siamo entusiasti di sfruttare il talento di Elyse per raccontare una storia basata su questo genere musicale, in un momento in cui la sua popolarità è in crescita a livello globale" ha detto Braun in una dichiarazione ufficiale.

Il film, come detto ancora senza un titolo ufficiale, seguirà la storia di uno studente americano di origine asiatiche che dagli Stati Uniti si trasferisce in Corea del Sud, diventando uno dei principali concorrenti nella più dura competizione nazionale di K-Pop. L'idea per questo film è ispirata a spettacoli coreani come Superstar K, K-Pop Star e Produce 101, talent aperti a chiunque in tutto il mondo.

Joshua Davis di Epic Magazine ha aggiunto che Braun è la persona giusta per realizzare questo film grazie alla sua esperienza col K-Pop in celebri videoclip musicali, come Gangnam Style di Psy. "Scooter Braun è la persona perfetta per aiutare il pubblico a provare il brivido e la natura selvaggia del k-pop, è un visionario nello spazio musicale ed Epic non avrebbe potuto trovare un partner migliore per raccontare questa incredibile storia."

Il film K-Pop sarà prodotto da James Shin e Braun per SB Projects, mentre Joshua Davis e Arthur Spector produrranno per Epic Magazine. I produttori esecutivi saranno Scott Manson di SB Project, Joshua Bearman di Epic e John Zaozirny di Bellevue Productions.

Braun è meglio conosciuto come talent manager per star della musica come Justin Bieber, Kanye West e Ariana Grande. A causa dell'enorme seguito globale che la K-Pop sta guadagnando nel corso degli anni, questo genere musicale si è affermato prepotentemente nel panorama mainstream degli Stati Uniti.