L'acclamato film di, ha trionfato alla 90ma edizione degli Academy Awards, vincendo il premio al miglior film e portando il totale delle statuette a quota 4. Il film di, vincitore del premio alla regia, conferma quelli che erano i pronostici iniziali.

La storia d'amore tra Elisa (Sally Hawkins) e la Creatura (Doug Jones) ha conquistato l'Academy e ha permesso a Guillermo del Toro di vincere l'Oscar al miglior film e ottenere il massimo riconoscimento in campo cinematografico, con il suo cinema sincero e pieno d'immaginazione e di sogni. Il cast de La forma dell'acqua - The Shape of Water, comprende Sally Hawkins, Doug Jones, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Michael Shannon.