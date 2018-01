La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: due nuovi spot italiani del film

20th Century Fox ha diffuso in streaming due nuovi spot italiani di, il film che è valso ail Leone d’Oro alla 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La pellicola è ambientata sullo sfondo della Guerra Fredda nel 1963, dove in un laboratorio governativo americano di alta sicurezza la solitaria Elisa è intrappolata in una vita di silenzio e di isolamento. La sua vita cambierà però quando lei e la collaboratrice Zelda scopriranno un misterioso esperimento del governo, che sembra riguardare una creatura umanoide in grado di vivere sott’acqua (e che ha le fattezze di Doug Jones).

Nel cast di The Shape of Water – La Forma dell’Acqua, in arrivo nelle sale statunitensi l’8 dicembre 2017, ci sono Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del film, che sarà distribuito nel nostro Paese dal prossimo 14 febbraio.

Agli ultimi Golden Globe, la pellicola si è aggiudicata il premio per la regia, andato a del Toro, e quello per la miglior colonna sonora, consegnato a Alexandre Desplat. Il film ha anche ricevuto 12 nomination ai prossimi BAFTA, la cui consegna è prevista il prossimo 8 febbraio a Londra, e ben 13 candidature ai prossimi Premi Oscar, di scena il prossimo 4 marzo.