La forma dell'acqua: un futuro nel Dark Universe per il produttore e Guillermo del Toro?

Reduce dal successo agli Oscar, il produttore della pellicola ha parlato della possibilità di unirsi al claudicante Dark Universe, dopo la batosta al botteghino de

Con gli Oscar a miglior film e regia per La forma dell’acqua – The Shape of Water, le quotazioni di Guillermo del Toro sono state sicuramente rilanciate e il produttore del film – J. Miles Dale – ha parlato del loro legame con il Dark Universe della Universal Pictures, rivelando se ci siano mai state delle trattative al riguardo.

“Non ne abbiamo realmente mai parlato. Ho fatto sette film per la Universal e li conosco così come voglio loro molto bene, adesso stanno costruendo qualcosa di loro dopo La Mummia. È interessante, Guillermo aveva proposto loro una versione di questo film [La forma dell’acqua], di un remake de Il mostro della laguna nera, ma credo che a un certo punto, una volta capito che la ragazza e il mostro ci avrebbero dato dentro gli hanno detto: ‘Ecco la convalida del parcheggio. Puoi andare’. Per loro è una grossa proprietà intellettuale e ne faranno ciò che vogliono ed è un enorme progetto, ma non ne abbiamo mai realmente discusso. So che Guillermo ha le sue idee su tutti quei film. Ha pensieri su Frankenstein, su La moglie di Frankenstein e di certo non farà adesso un remake de Il mostro della laguna nera, penso che con quello abbia già dato. Di sicuro auguriamo allo studio tanta fortuna”.

La forma dell’acqua ha conquistato 4 Premi Oscar: film, regia, scenografia, colonna sonora.