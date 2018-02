La forma dell'acqua: il film di Guillermo del Toro accusato di violazione del copyright

Il frontrunner nella corsa agli Oscar,, deve rispondere dell'accusa di violazione del copyright a causa delle sorprendenti somiglianze con. Diretto da, il film, che racconta una storia d'amore fantasy, è stato uno dei titoli più acclamati degli ultimi mesi.

Oltre ai numerosi riconoscimenti raccolti durante l'Awards Season, La forma dell'acqua ha ricevuto ben tredici candidature ai premi Oscar. Quando la fama del film crebbe a dismisura, qualcuno fece notare la somiglianza tra con la trama di Let Me Hear Your Whisper, scritta dal vincitore del premio Pulitzer, Paul Zindel.

La narrazione principale ruota infatti intorno a una donna che cerca di salvare un delfino (che non parlerà con nessuno tranne che con lei) da un laboratorio di ricerca. Sulla carta è tutto incredibilmente paragonabile alla storia tra Elisa (Sally Hawkins) e la Creatura (Doug Jones) del film di del Toro.

E c'è chi pensa che non sia affatto una coincidenza.

ScreenRant ha ricevuto una mail di David Zindel, figlio di Paul, colui che ha presentato la causa, descrivendo dettagliatamente i reclami presentati contro La forma dell'acqua. Il produttore e autore Daniel Kraus, collaboratore del regista messicano, è menzionato frequentemente nel documento, a causa della sua ammirazione per il lavoro di Zindel e per il fatto che Kraus ha ammesso che l'idea per il film gli è nata nello stesso anno in cui l'adattamento di Let Me Hear Your Whisper è stato trasmesso sulla tv nazionale. Kraus è stato anche piuttosto disinvolto nel dichiarare di 'prendere in prestito' idee da altre fonti per i suoi progetti, ammettendo durante una Q&A di aver 'rubato da tutto ciò che potevo rubare' quando scriveva un libro. Inoltre Kraus è stato colui che ha portato all'attenzione di Guillermo del Toro la trama, fornendo al regista il modo per poter concretizzare il suo sogno di realizzare un film sulla falsariga di Il mostro della Laguna Nera.

Inoltre viene sottolineato il legame tra Guillermo del Toro e Stephen Gammell, uno dei componenti chiave nelle illustrazioni di Let Me Hear Your Whisper.

Secondo Zindel è difficile credere che Guillermo del Toro non fosso a conoscenza di tutte queste connessioni. Vale la pena ricordare che Fox Searchlight ha diffuso una dichiarazione del regista, che afferma di non aver mai visto né letto l'opera di cui si fa riferimento, sottolineando l'apertura di del Toro nel discutere delle proprie influenze. Ovviamente lo Studio non ha intenzione di confessare il plagio ma potrebbe essere difficile per la famiglia Zindel dimostrare che del Toro ha copiato consapevolmente Let Me Hear Your Whisper, vista la posizione della Fox.

I casi di presunte o meno violazioni del copyright non sono una novità a Hollywood. Un esempio molto popolare negli ultimi anni è Avatar di James Cameron, colpito da almeno otto cause legali dall'uscita del film, nel 2009.

Alcune somiglianze tra il film di del Toro e l'opera di Zindel sono inquietanti ma questo non significa necessariamente che Zindel vincerà. Per quanto riguarda le prospettive di vittoria agli Oscar di Guillermo del Toro e La forma dell'acqua, certamente al momento non risultano diminuire dopo questa vicenda.