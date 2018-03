La forma dell'acqua batte Star Wars: Gli ultimi Jedi in Messico

Grazie a quest’ultimo weekend, spinto dal successo della Notte degli Oscar,ha superato in Messico gli incassi di

Ovviamente, la pellicola di del Toro – che agli ultimi Oscar ha conquistato i premi come miglior film, regia, colonna sonora e scenografia – non intaccherà minimamente il successo al botteghino internazionale del film di Rian Johnson e della Lucasfilm, ma è curioso sottolineare quanto il Messico abbia spinto il suo beniamino.

Quest’ultimo weekend, infatti, La forma dell’acqua – The Shape of Water ha raggiunto in Messico un totale di 13.9 milioni di dollari (arrivando a quota 130 milioni nel mondo), superando i 13.6 milioni racimolati da Gli Ultimi Jedi (che nel mondo è invece a quota 1.3 miliardi!). Il prossimo weekend, invece, le sale per il film di Del Toro aumenteranno a 700, mentre negli Stati Uniti saliranno ad oltre 1400.

Sinossi: La pellicola è ambientata sullo sfondo della Guerra Fredda nel 1963, dove in un laboratorio governativo americano di alta sicurezza la solitaria Elisa è intrappolata in una vita di silenzio e di isolamento. La sua vita cambierà però quando lei e la collaboratrice Zelda scopriranno un misterioso esperimento del governo, che sembra riguardare una creatura umanoide in grado di vivere sott’acqua (e che ha le fattezze di Doug Jones).