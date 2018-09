La Focus Features annuncia un biopic su Harriet Tubman con Cynthia Erivo

La Focus Features ha annunciato un biopic sulla "Mosè afroamericana" Harriet Tubman che avrà per protagonista l'attrice e cantante inglese Cynthia Erivo.

Il film si intitolerà semplicemente Harriet e racconterà la storia della leggendaria attivista politica nata nel 1822 che ha consacrato tutta la sua vita alla guerra contro la schiavitù e al suffragio universale. Stando a quanto riportato, la maggior parte dell'opera si concentrerà sugli anni della Guerra Civile, durante i quali Harriet ha lavorato come spia per l'esercito dell'Unione e il governo di Abramo Lincoln.

Il film, che sarà diretto da Kasi Lemmons (Eve's Bayou) e co-sceneggiato da Lemmons e Gregory Allen Howard (Remember the Titans), includerà anche un cast nutritissimo che comprende Leslie Odom Jr. (Hamilton, Murder on the Orient Express), Joe Alwyn (Boy Erased, The Favourite, Mary Queen of Scots), Jennifer Nettles e Clarke Peters (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

"Questa è la storia di una donna apparentemente impotente che ha compiuto atti straordinari per salvare i suoi cari, e nel farlo è diventata una leader e una fonte d'ispirazione per il suo popolo", hanno affermato i produttori Debra Martin Chase e Daniela Taplin Lundberg. "Molti potrebbero aver sentito il nome di Harriet Tubman, ma la maggior parte della gente non conosce l'ampiezza della sua incredibile storia. Non era solo una conduttrice della Underground Railroad, ma era una spia dell'esercito dell'Unione e rimane una delle poche donne ad avere condotto una spedizione armata nella storia degli Stati Uniti."

Le riprese del film inizieranno questo ottobre in Virginia. L'opera sarà distribuita in tutto il mondo da Focus Features e Universal Pictures.