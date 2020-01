Dopo La Favorita, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone tornano a lavorare insieme

Come si ricorderà, lo scorso anno La Favorita è valso a Olivia Colman l'Oscar come migliore attrice e successivamente ha stravinto agli European Film Awards. A quanto riporta Deadline, il regista del film, il greco Yorgos Lanthimos, e la co-protagonista Emma Stone torneranno a lavorare insieme in un cortometraggio.

Lanthimos sarà naturalmente dietro la macchina da presa, mentre l'attrice di La La Land sarà la star del cast, di cui farà parte anche Damien Bonnard (Dunkerque). I dettagli della trama non sono ancora trapelati e il cortometraggio non ha ancora un titolo ufficiale, ma quello che si sa per certo è che sarà girato in Grecia. A quanto pare, inoltre, come già successo con La Favorita, il film unirà le arti visive alla musica classica.

Il corto farà infatti parte di una installazione che sarà proiettata, con la musica dal vivo di un ensemble orchestrale, alla Stavros Niarchos Hall della Greek National Opera, nei giorni 22, 23 e 27 maggio. Fa parte di una serie intitolata The Artist on the Composer, una collaborazione tra l'Opera e l'organizzazione artistica no-profit NEON.

Il cortometraggio di Yorgos Lanthimos, almeno per il momento, sarà visibile soltanto in questa occasione, e dunque soltanto in Grecia. Non è escluso, tuttavia, che possa trovare una qualche forma di distribuzione in streaming.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di La Favorita, tra i film rivelazione della scorsa stagione.