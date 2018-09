La Favorita: Emma Stone e Rachel Weisz "duellano" nel nuovo trailer italiano

Fox Searchlight ha diffuso in streaming il nuovo full trailer italiano de La favorita, l’ultimo film di Yorgos Lanthimos presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Alla Mostra, il film si è aggiudicato ben due premi: il Gran Premio della Giuria, andato al regista greco, e la Coppa Volpi alla miglior attrice consegnato nelle mani di Olivia Colman.

Questa la sinossi ufficiale del film: ""La Favorita è una storia oscena e acerba che parla di di intrighi reali, passioni, invidia e tradimento alla corte della regina Anna, nell’Inghilterra del XVIII secolo. Al centro della storia è la regina stessa, il cui rapporto con la sua confidente, consigliera e amante clandestina Sarah Churchill, Duchessa di Marlborough viene sconvolto dall’arrivo della cugina più giovane della duchessa Abigail. Presto l’equilibrio del potere si sposta tra le due donne, mentre si adoperano febbrilmente per influenzare sia la Regina che la corte."

La Favorita vede nel cast anche Rachel Weisz, Olivia Colman, Mark Gatiss, Nicholas Hoult e Joe Alwyn, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 gennaio 2019. Il film è stato presentato in anteprima mondiale e in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2018, ricevendo il plauso della critica che ha riconosciuto una svolta "più commerciale e appetibile nel cinema comunque intellettuale e sofisticato di Lanthimos".

Dal materiale finora rilasciato, sembra che La Favorita possa essere tra... i favoriti della prossima stagione dei premi, ma è ancora tutto da vedere. Su queste pagine potete leggere già la nostra recensione del film.