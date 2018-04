L'attesa per il 25 aprile - giorno in cui debutterà nei cinema italiani Avengers: Infinity War - è enorme, cosi come è enorme la curiosità degli appassionati di scoprire cosa accadrà nel futuro dell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

Eh sì, perché dai commenti dei fratelli Joe & Anthony Russo sembra proprio che la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe sarà completamente differente da quanto abbiamo visto fino ad oggi. "Sarà drasticamente differente" spiegano i due "Probabilmente differente in maniera enorme. E' come se la Marvel avesse scritto un libro per dieci anni, è la fine di quel libro e qualcun'altro ne scriverà un altro. Chissà come sarà quel nuovo libro ma questo è un finale e quello sarà un nuovo inizio".

Prima del "nuovo inizio" ci sarà Avengers 4 in arrivo a maggio 2019. "Sono due film differenti" continuano "E' una storia completa. Infinity War ha un inizio, una metà e una fine e Avengers 4 avrà un inizio, una metà ed una fine. E come Civil War ha portato ad Infinity War, Infinity War porterà ad Avengers 4, ma niente di più. Ovviamente sono collegati essendo dei film serializzati ma sono differenti l'uno dall'altro. Non eravamo interessanti nel girare una grossa pellicola e poi tagliarla nel mezzo per dividerla in due".

E riguardo il titolo top-secret del quarto, i due spiegano: "Non lo riveleremo ora. Passerà un po' di tempo prima che il pubblico scoprirà il titolo. Abbiamo bisogno che il pubblico veda Infinity War, lo digerisca e poi possiamo dirgli quale sarà la prossima storia".