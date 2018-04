La famiglia di supereroi è riunita nel nuovo poster de Gli Incredibili 2

In attesa del nuovo full trailer ufficiale (previsto per le prossime ore!), ecco debuttare in rete il nuovo poster direttamente da Gli Incredibili 2, sequel dell'acclamato film d'animazione targato Diney/Pixar. Trovate il nuovo poster comodamente dopo il salto.

La Disney ha anche diffuso una nuova sinossi dal prossimo Gli Incredibili 2 che noi vi riportiamo qui di seguito. "La famiglia di supereroi preferita da tutti torna ne Gli Incredibili 2 - ma stavolta Helen (voce di Holly Hunter) è al centro dell'attenzione, lasciando Bob (voce di Craig T. Nelson) a casa con Violetta (voce di Sarah Vowell) e Flash (voce di Huck Milner) per navigare l'eroismo quotidiano della vita 'normale'. E' una transizione difficilissima per tutti, resa ancora più dura dal fatto che la famiglia è ancora all'oscuro dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo villain prepara un piano brillante quanto pericoloso, la famiglia e Frozone (voce di Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare di nuovo insieme - che è più facile da dire che da fare, anche se tutti loro sono Incredibili."

Gli Incredibili 2 di Brad Bird è atteso per giugno nelle sale cinematografiche statunitensi, mentre noi Italiani dovremo attendere settembre per vederlo sul grande schermo.