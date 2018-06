La famiglia di supereroi al centro del poster IMAX de Gli Incredibili 2

A circa due settimane dalla release in USA (mentre in Italia dovremo aspettare settembre!), la Walt Disney Pictures e la Pixar Animation Studios hanno diramato in rete un nuovo splendido poster IMAX de Gli Incredibili 2, che potete ammirare in calce alla notizia.

Gli Incredibili 2 riprende il filo interrotto alla fine del primo film. Bob, marito di Helen, rimane a badare ai figlioletti Violetta, Flash e Jack-Jack, cercando di scoprire tutti i poteri del piccolo di casa. Il fulcro del film sarà proprio Jack-Jack e le sue abilità straordinarie, così straordinarie da spiazzare anche il padre Mr. Incredible. Toccherà alla moglie, Elastigirl, uscire dal nido e trascinare la famiglia in una nuova emozionante avventura. L'azione ripartirà dall'ingresso in scena del Minatore.

Il cast vocale originale della pellicola includerà attori del calibro di Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner, Samuel L. Jackson, Brad Bird, John Ratzenberger,Bob Odenkirk, Catherine Keener, Isabella Rossellini, Jonathan Banks e Sophia Bush.

La pellicola porta la firma - sia in fase di sceneggiatura che di regia - di Brad Bird che, in un'intervista, aveva dichiarato: "Ciò che mi interessava era l'idea di avere una famiglia, avere una ragione per nascondere i poteri. E una volta avuta questa intuizione, ho scelto i poteri in base ai ruoli all'interno della famiglia. Ci si aspetta che gli uomini siano forti, quindi ho dato una forza super a Bob. Le donne e madri sono sempre sballottate da una situazione all'altra, e allora ho dato a Helen il potere dell'elasticità. Gli adolescenti sono insicuri e sulla difensiva, quindi ho dato a Violet il potere dei campi di forza e dell'invisibilità. I bambini di dieci anni sono come delle palle piene d'energia che non possono essere fermate. Forse hanno tutti i poteri o forse nemmeno uno. Non lo sappiamo".