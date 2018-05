La Fabbrica dei Mostri, la Paramount annuncia il film basato sul famoso gioco Mattel

È quest'oggi che la Paramount Pictures e la JAKKS Pacific Inc. hanno annunciato l'acquisizione dei diritti di sfruttamento per un adattamento live-action de La Fabbrica dei Mostri, famoso gioco creato inizialmente dalla Mattel e ora di proprietà della JAKKS.

Stephen Berman, CEO della JAKKS Pacific, ha dichiarato: "La Fabbrica dei Mostri è stato un marchio importantissimo sin dagli anni '60, e siamo adesso onorati di poter lavorare con Neal Moritz, la Paramount Player e la famiglia Nikelodeon-Viacom per portare questo brand sul grande schermo. Noi e lo studio pensiamo a un film d'avventura per famiglie sulla scia di Jumanji". Sulla trama, ovviamente, non si sa ancora nulla.



Per chi non avesse famigliarità con La Fabbrica dei Mostri, il giocattolo consisteva in una specie di forno dove inserire dei liquidi per sfornare poi dei piccoli mostri di gelatina di diversi colori. La Mattel lo lanciò negli anni '60, ma fu poi ritirato per problemi di sicurezza. Originariamente, infatti, i mostri avevano uno stampo in metallo e venivano fatti scaldare su di un forno a superficie aperta, quindi le perplessità erano sicuramente legittime. Negli anni '90 intervenne poi ToyMax a riportare in auge il giocattolo, producendo stampi di simil-plasitica e con norme di sicurezza più severe. Agli inizi degli anni 2000 è poi subentrata la JAKKS.



I più preparati, cresciuti negli anni '90, ricorderanno anche la fantastica serie tv animata che animava i pomeriggi di Canale 5. Del cartone vogliamo riproporvi anche la sigla italiana.