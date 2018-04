La donna da sposare: non va al ballo di fine anno per la prima di Avengers: Infinity War!

Con la prima diche sta per arrivare (questo mese), sembra proprio che il film sia l'evento più importante di questa estate, battendo anche il ballo di fine anno di qualcuno.

Un orgoglioso utente di Reddit ha recentemente pubblicato una conversazione tra sé stesso e la sua ragazza. La conversazione ruota attorno a tutti coloro che vogliono che la ragazza vada al ballo, ma la ragazza preferisce invece guardare la prima mondiale di Avengers: Infinity War con il suo amato. Il post potete vederlo qui sotto.

La ragazza si è guadagnata una buona dose di critiche, ma c'è stato un numero altrettanto elevato di persone che invece concordano sul fatto che la prima mondiale di un film così ambizioso è un momento gigantesco della vita di molti, quindi sono con lei.

Ragazze, voi che fareste? Avengers o Ballo? Ditecelo nei commenti! E... Signori, non sarebbe questa una donna da impalmare?

Diretto dai fratelli registi Joe e Anthony Russo, Avengers: Infinity War vede un cast formato da una miriade di attori, tra i quali spiccano Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan e Tom Hiddleston.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriva in Italia il 25 aprile prossimo!