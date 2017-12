La Disney è vicinissima ad acquisire la Fox: le discussioni si fanno 'serie'

Qualche giorno fa, dei nuovi report affermavano che la Walt Disney Pictures aveva iniziato nuovamente le trattative per acquisire la, dopo che, nelle settimane fa, erano state 'interrotte'.

Ora il The Wall Street Journal conferma che la Disney è sempre più vicina ad acquisire la Fox, nonostante anche la Comcast continui ad essere piuttosto interessata. Oltre a loro anche Verizon e Sony Pictures si trovano in corsa per l'acquisizione.

Nonostante ciò, la Casa di Topolino è quella ormai vicinissima all'accordo, tanto che secondo il sito potrebbe essere annunciato - se tutto andrà a gonfie vele - prima della fine di quest'anno.

Se la Disney riuscirà ad acquisire la proprietà, riuscirà a mettere le mani sulla divisione cinematografica e televisiva della Twentieth Century Fox. Oltre a queste acquisirà FX Networks, National Geographic, Star India, il 39% di Sky ed il 30% di Hulu.

L'intera proprietà vale 48.5 miliardi, mentre soltanto la divisione cinematografica e televisiva almeno 15 miliardi.

La Disney è interessata, ovviamente, alle varie produzioni televisive (come le serie tv prodotte dallo studio) e cinematografiche, tra cui Avatar, senza contare che in questo modo i diritti di sfruttamento cinematografico di X-Men e Fantastici 4 tornerebbero in mano ai Marvel Studios.

Vi terremo aggiornati a riguardo.