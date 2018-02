La Disney svela le nuove attrazioni Marvel e l'Hotel Star Wars!

Durante il D23 Expo Giappone 2018, il presidente dei Walt Disney Parks and Resorts, Bob Chapek, ha rivelato nuovi dettagli sulla grande espansione in corso in tutto il, che culminerà con il 50° anniversario. Ecco cosa potranno aspettarsi di trovare gli ospiti:

Il divertimento volerà verso l'infinito e oltre, a cominciare da questa estate, con l'apertura di Toy Story Land. Questa nuova terra di 11 acri trasporterà gli ospiti nell'avventuroso cortile di Andy, dove chi entra, si sentirà come se fosse ridotto alle dimensioni di Woody e Buzz, essendo circondato da giocattoli enormi.

Questa nuovo e atteso parco aprirà nel 2019, sia ai Disney's Hollywood Studios che a Disneyland Park, e il progetto comprende la creazione di una flotta di grandi dimensioni di X-wing e una nave stellare Millennium Falcon a grandezza naturale.

Inoltre, ci saranno due attrazioni sbalorditive che consentiranno agli ospiti di avere il controllo totale delle loro esperienze. Un'attrazione li metterà nel bel mezzo di una battaglia tra il Primo Ordine e la Resistenza, all'interno di uno Star Destroyer. Nella seconda attrazione, gli ospiti avranno invece la possibilità di volare con il Millennium Falcon - la nave più famosa della galassia. In tutto il parco, gli ospiti avranno anche la possibilità di interagire con Chewie, l'adorabile BB-8 e con i membri del Primo Ordine.

Hotel Star Wars:

Non solo parchi a tema, ma anche Hotel a tema Guerre Stellari. Il nuovo resort di lusso immergerà completamente gli ospiti in un'autentica avventura di Star Wars. Il viaggio attraverso lo spazio inizia nel momento in cui gli ospiti arrivano, mentre tutti si imbarcano su un'astronave e partono insieme per un'avventura di Guerre Stellari della durata di più giorni. Ancora non si sa quando l'hotel aprirà.

A seguito della notizia che la Walt Disney Parks e Resorts sta preparandosi ad incorporare famosi personaggi a Disneyland Paris, Chapek ha anche condiviso la notizia che l'universo supereroistico Marvel arriverà anch'esso in Francia. Gli ospiti potranno fare squadra con Iron Man e i Vendicatori!

Che ne dite?