La Disney sceglie Grace VanderWaal per il film di Stargirl

Due anni fa, quando aveva dodici anni, Grace VanderWaal vinse America's Got Talent suonando un ukulele e cantando canzoni originali scritte da lei. Oggi la Disney l'ha scelta come protagonista principale di Stargirl, primo film ad essere prodotto per il servizio di streaming on demand della Casa di Topolino.

La VanderWaal, che attualmente sta promuovendo il suo nuovo singolo "Clearly" aprendo i concerti degli Imagine Dragons, ha letteralmente rubato il cuore della regista Julia Hart (evidentemente specializzata nello scoprire i talenti, avendo lanciato Timothée Chalamet in Miss Stevens) e del produttore del film.

"Sapevo che era lei dal primo momento in cui l'ho incontrata" ha dichiarato la Hart, che attualmente sta limando la sceneggiatura di Stargirl insieme al suo partner Jordan Horowitz. "Tutto il mondo sa che artista eccezionale sia quando si parla di musica, ma non vedo l'ora che questa giovane e magica ragazza metta in luce i suoi tanti talenti."

La produzione del film sarà affidata ad Ellen Goldsmith-Vein del Gotham Group e Lee Stollman, in associazione con la Hahnscape Entertainment. Le riprese del film inizieranno ad Albuquerque e in altre località dell'Arizona da 24 settembre prossimo.

Il servizio di streaming on demand di Disney verrà lanciato nella seconda metà del 2019. Oltre ad un abbonamento per lo sport, comprenderà gli ultimi film Disney, Pixar e Marvel, e sarà la casa della prima serie tv live-action di Star Wars, creata da Jon Favreau.