La Disney risponde al basso rating di pubblico di Star Wars: Gli Ultimi Jedi!

Un Esecutivo della Disney ha risposto al basso rating di pubblico ottenuto negli ultimi giorni da Star Wars: Gli Ultimi Jedi , uscito in sala in Italia il 13 dicembre.

Il secondo capitolo della nuova trilogia di Guerre Stellari, ha avuto un ottimo score su Rotten Tomatoes (93%), mentre il pubblico pare non aver gradito particolarmente i guizzi di innovazione che Rian Johnson ha portato nella Galassia lontana, lontana.

Questa trilogia sequel finirà con Episodio IX, affidato nuovamente alle cure di J.J. Abrams, dopo il licenziamento di Colin Trevorrow da parte di Lucasfilm. Gli Ultimi Jedi sta andando benissimo al botteghino, con un'apertura, a livello globale, di circa 450 milioni di dollari; tuttavia il pubblico, secondo i sondaggi IMDb e Metacritic, si attesta al 57% di gradimento, il rating più basso tra tutti i film della saga. E ora un esecutivo Disney risponde a questi numeri. Ecco cosa ha riportato Deadline:

"Rian Johnson, il cast e il team della Lucasfilm hanno consegnato un'esperienza che è totalmente Star Wars e, allo stesso tempo è fresca, inaspettata e nuova. E' ciò che fa di questo, un film della saga di Star Wars che il pubblico non ha mai visto - fa parlare la gente, li fa impazzire dietro ai suoi misteri e porta un sacco di novità. Per noi questa è una cosa positiva e accompagnerà come si deve le persone nel periodo delle feste, in tutto il mondo."

Sinossi: "Star Wars: Gli Ultimi Jedi porterà avanti le vicende narrate in Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il pubblico ritroverà sul grande schermo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. A questi si aggiungeranno il premio Oscar® Benicio Del Toro, la candidata all’Academy Award® Laura Dern e la talentuosa Kelly Marie Tran."

E voi cosa pensate di Star Wars: Gli Ultimi Jedi? Lo avete già visto?