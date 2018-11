La Disney ci ripensa: ecco tutte le nomination Oscar a cui punta per Infinity War

Secondo un report di ottobre, i Marvel Studios e la Walt Disney Pictures avevano puntato tutto su Black Panther ai prossimi Oscar, limitando la "promozione" di Avengers: Infinity War alla sola categoria dei migliori effetti visivi.

Ora sembra che la Walt Disney Pictures ci abbia ripensato e abbia deciso di spingere anche Avengers: Infinity War verso la candidatura a 11 nomination. Lo studio, infatti, ha deciso di promuovere il cinecomic dei fratelli Russo in undici categorie, sperando che l'Academy possa prenderlo in considerazione. Ecco le categorie in cui la Disney sta puntando:

Miglior regista: Anthony & Joe Russo Miglior sceneggiatura non originale: Christopher Markus & Stephen McFeely Miglior montaggio: Jeffrey Ford & Matthew Schmidt Miglior fotografia: Trent Opaloch Migliori scenografie: Charles Wood, Leslie A. Pope Miglior costumi: Judianna Makovsky Miglior trucco e parrucco: Janine Thompson, John Blake, Brian Sipe Migliori effetti visivi: Dan Deleeuw, Kelly Port, Russell Earl, Dan Sudick Miglior missaggio sonoro: Tom Johnson, Juan Peralta, John Pritchett Miglior montaggio sonoro: Shannon Mills, Daniel Laurie Migliori musiche: Alan Silvestri

Ovviamente nulla a che vedere con le nomination a cui punta Black Panther che sono: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior attore non protagonista, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior missaggio sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior trucco e parrucco, migliori effetti visivi, migliori musiche e miglior canzone originale.