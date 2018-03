La Disney rilascia nuovi poster di Solo in risposta alle accuse di plagio

Giorni fa vi riportavamo la notizia in base alla quale l’artista francese Hachim Bahous avrebbe accusato la Casa di Topolino per aver utilizzato senza il suo consenso un lavoro realizzato per la Sony Music come base per idello spin-off incentrato su. In giornata la Disney ha rilasciato nuove locandine della pellicola.

I poster sono stati pubblicati sulla pagina Facebook brasiliana di Star Wars e li troverete in calce alla notizia.

In una serie di audaci avventure all’interno dei pericolosi e bui bassifondi criminali, Han Solo incontra il suo imponente futuro copilota Chewbecca e il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian in un viaggio che segnerà il percorso di uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

Inizialmente la pellicola ha visto in cabina di regia Chris Miller e Phil Lord, ma i registi sono stati successivamente licenziati per divergenze creative con la Lucasfilm di Kathleen Kennedy. In sostituzione dei due è subentrato il famoso regista Ron Howard, il cui intervento nella produzione dello spin-off non si è limitato alle riprese aggiuntive e ciò fa intendere che il prodotto finito potrà probabilmente dirsi un’opera quasi completamente sua.

L’attore che interpreterà uno dei ruoli più iconici del cinema è Alden Ehrenreich (Blue Jasmine), affiancato dalla star di Game of Thrones Emilia Clarke (Qi’Ra), da Donald Glover (Lando Calrissian), Joonas Suotamo (Chewbecca) e da Woody Harrelson (Tobias Beckett). L’uscita del film nelle sale italiane è fissata per il 23 maggio 2018.