La Disney rilascia alcuni screen in HD dello spot di Solo: A Star Wars Story

La notte del Super Bowl ci ha regalato le prime attese immagini del nuovo spin-off incentrato sul giovane contrabbandiere corelliano. Il film diretto da Ron Howard vede nei panni di Han Solo l’attore. Dopo il salto della notizia le immagini in alta definizione dei nuovi volti della saga.

In attesa di poter vedere il full trailer di Solo: A Star Wars Story la Walt Disney Pictures ha rilasciato sul suo portale media degli scatti che ritraggono alcuni dei personaggi che vedremo nella pellicola ambientata nel franchise intergalattico. Tra questi in particolare vediamo quello che dovrebbe essere il primo incontro di Han Solo con il Millennium Falcon di proprietà di un giovane Lando Calrissian.

In una serie di audaci avventure all’interno dei pericolosi e bui bassifondi criminali, Han Solo incontra il suo imponente futuro copilota Chewbecca e il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian in un viaggio che segnerà il percorso di uno degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

Inizialmente la pellicola ha visto in cabina di regia Chris Miller e Phil Lord, ma i registi sono stati successivamente licenziati per divergenze creative con la Lucasfilm di Kathleen Kennedy. In sostituzione dei due è subentrato il famoso regista Ron Howard, il cui intervento nella produzione dello spin-off non si è limitato alle riprese aggiuntive e ciò fa intendere che il prodotto finito potrà probabilmente dirsi un’opera quasi completamente sua.

L’attore che interpreterà uno dei ruoli più iconici del cinema è Alden Ehrenreich (Blue Jasmine), affiancato dalla star di Game of Thrones Emilia Clarke (Qi’Ra), da Donald Glover (Lando Calrissian), Joonas Suotamo (Chewbecca) e da Woody Harrelson (Tobias Beckett). L’uscita del film nelle sale italiane è fissata per il 23 maggio 2018.