La Disney pronta a rinunciare a Sky per chiudere l'accordo con la Fox. I dettagli

Pochi giorni fa la Comcast era tornata all'attacco per l'affair Fox, offrendo all'azienda una cifra di 60 miliardi di dollari in contanti, rilanciando quindi su quella della Disney, di 52 miliardi, accettata mesi fa dalla Fox.

Vi ricordiamo che attualmente l'accordo tra Disney e Fox è sotto la lente dell'antirust britannico, che dovrà decidere se l'acquisizione rispetti la giusta concorrenza nel mercato, quindi nulla impedisce al momento alla Fox di fare un passo indietro e lasciarsi lusingare dall'offerta della Comcast, che a suo volta è risaputo come sia soprattutto interessata a Sky.



Oggi è allora l'Hollywood Reporter a scrivere che la Disney sarebbe pronta proprio a rinunciare alla quota di Sky che rientrerebbe nell'accordo con la Fox, pari al 39%, una mossa davvero significativa dato che la Fox potrebbe presto ottenere il 100% delle quote della società nel momento di chiusura dell'accordo con la Disney, previsto per il prossimo anno. È inoltre significativo per il valore di Sky, pari a circa 100 miliardi di dollari.



Bob Iger aveva già descritto Sky come "un gioiello della corona", e anche se preferirebbe mantenere la quota prevista nell'accordo, il CEO ha ammesso di non essere disposto a lasciar sfumare l'affare solo a causa di Sky, che è ciò che di cui la Comcast è più desiderosa. Secondo le fonti del sito, così, la Disney sarebbe disposta a rinunciare a questa quota così da incoraggiare la Fox nel permettere a Comcast di acquistare la sua partecipazione azionaria in Sky e solo quella.



Questa mossa farebbe risparmiare inoltre alla Disney circa 12 miliardi e potrebbe dargli anche un ulteriore potere negoziale su tutta la linea per entrare in possesso delle proprietà Fox, inclusi i tanto chiacchierati e sperati Fantastici 4 e X-Men.



Staremo a vedere.