La Disney prepara il remake in live-action di Lilo & Stitch

Il sito The Hollywood Reporter conferma che la Walt Disney Pictures ha in preparazione un altro adattamento in live-action di un classico d'animazione dello studio. Il prossimo film della Disney sarà un remake cinematografico in live-action di Lilo & Stitch.

Dan Lin e Jonathan Eirich, già dietro il remake di Aladdin in arrivo il prossimo anno, sono dietro alla produzione di questo nuovo film. La pellicola di Lilo & Stitch è descritto come un misto tra live-action e animazione CGI. Mike Van Waes sta scrivendo la sceneggiatura; la co-produzione è affidata Ryan Halprin.

Il film d'animazione originale del 2002, ad opera dei registi/sceneggiatori Dean DeBlois e Chris Sanders, è la storia d'amicizia tra una ragazzina solitaria di origine Hawaiana di nome Lilo ed un simil-cane spaziale chiamato Stitch.

La Disney sta continuando il trend di realizzare remake in live-action di classici d'animazione dello studio. Tra i prossimi progetti in uscita sul grande schermo vedremo, per l'appunto, Aladdin, Il Re Leone e Dumbo, oltre ad altri svariati film in fase di sviluppo (tra cui il remake in live-action di Mulan). Non è chiaro quale sarà la data di uscita di questo Lilo & Stitch né se la Disney ha intenzione di realizzarlo per il cinema o direttamente per il nuovo servizio digitale dello studio.