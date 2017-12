La Disney ormai vicinissima all'acquisizione della FOX! L'annuncio la prossima settimana?

Ormai la trafila dura da settimane, ma è sempre il puntualissimoa riportare quest'oggi la notizia che le trattative tra Disney per l'acquisizione di quest'ultima da parte della prima sarebbero ormai in fase di chiusura, con lo sperato accordo raggiunto!

I colloqui ripresi in questi ultimi giorni, a quanto pare, sono stati davvero molto produttivi, tanto che l'accordo potrebbe essere chiuso e firmato dalle parti già mentre stiamo scrivendo, con un annuncio ufficiale in arrivo possibilmente la prossima settimana.



Come scrive la CNBC, "La Walt Disney e la 21st Century Fox stanno concludendo l'affare, e secondo voci vicinissime alle compagnie l'accordo potrebbe essere annunciato già la prossima settimana". Nel rapporto veniva citata anche la Comcast, ma sembra che i colloqui con la Disney siano proceduti molto più rapidamente. Come già riportato in precedenza, l'accordo vedrebbe la Disney acquisire gli asset di produzioni televisive e cinematografiche della Fox, quindi anche Fox's A&E, Star, reti sportive regionali, studi cinematografici e partecipazioni a produzioni Hulu e Sky.

Il quadro in gioco è quindi molto ampio e vi rientrerebbe all'interno anche un franchise importante come quello di Avatar, il cui primo film detiene il primato come miglior incasso della storia al boxoffice, ma per gli appassionati di fumetti e cinecomic questo significherebbe solo una cosa: il ritorno in casa Marvel Studios degli X-Men e dei Fantastici 4, con tutte le possibilità che questo comporterebbe. Nella sostanza, ci sarebbe l'ampliamento definitivo dell'Universo Cinematografico Marvel e una futura Fase 4 diversa da quella preventivata.

Attendiamo i prossimi giorni per una sperata conferma definitiva.