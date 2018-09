La Disney lancia il nuovo full trailer ufficiale de Il Ritorno di Mary Poppins

A pochi mesi dal suo arrivo nelle sale cinematografiche, la Walt Disney Pictures ha diffuso in rete il nuovo full trailer ufficiale de Il Ritorno di Mary Poppins, che potete ammirare comodamente all'interno di questa notizia.

Questa la sinossi ufficiale: "Ambientato nel 1930 a Londra durante la depressione (l’ambientazione temporale dei romanzi originali), Il Ritorno di Mary Poppins (in originale Mary Poppins Returns) è tratto dagli altri ben sette libri scritti da PL Travers. Nella storia, Michael (Whishaw) e Jane (Mortimer) sono ora cresciuti, con Michael, i suoi tre figli e la loro governante Ellen (Walters), e vivono a Cherry Tree Lane. Dopo che Michaelsubisce una perdita personale, l’enigmatica tata Mary Poppins (Emily Blunt) rientrerà nella vita della famiglia Banks, e, insieme con l’ottimista Jack (Lin-Manuel Miranda), userà le sue abilità magiche per aiutare a far riscoprire alla famiglia la gioia e la meraviglia che manca nella loro vita. Mary Poppins introdurrà i bambini a un nuovo assortimento di personaggi colorati e stravaganti, tra cui l’eccentrica cugina, Topsy (Meryl Streep)".

Il Ritorno di Mary Poppins vede Emily Blunt nei panni iconici di Mary Poppins e sarà affiancata dall'attore Lin-Manuel Miranda. Nel cast del sequel vedremo anche Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth e Meryl Streep. La regia è affidata a Rob Marshall.

La pellicola debutterà nei cinema in tempo per le festività Natalizie.