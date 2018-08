La Disney interrompe definitivamente la produzione di Guardiani della Galassia 3

La Disney ha interrotto definitivamente la lavorazione di Guardiani della Galassia vol. 3, comunicando agli attori protagonisti che da oggi sono liberi di cercare lavori in altri film.

La produzione del film di James Gunn è stata messo in attesa per il momento, così che Marvel e Disney possano avere il tempo per capire come procedere. Le fonti dicono che è stato detto ai membri della troupe, per ora un piccolo gruppo tecnico che si stava preparando per la pre-produzione ad Atlanta, di potersi dedicare ad altri progetti al momento in quanto, per l'appunto, la produzione di questo Guardians vol.3 è sospesa.

Il progetto Marvel doveva essere originariamente scritto e diretto da Gunn, e avrebbe dovuto iniziare le riprese principali questo inverno, tra gennaio e febbraio. Il destino del film è stato in bilico da quando Gunn è stato licenziato su due piedi dalla Disney a causa degli ormai famosi tweet risalenti a dieci anni fa e riemersi nel web, e mentre alcuni, nelle settimane seguenti, sostenevano la speranza che fra il regista e la Disney si sarebbe potuti arrivare ad un compromesso, un incontro di metà agosto con il presidente della Disney Alan Horn ha chiuso definitivamente ogni discorso.

Una fonte ha dichiarato che tutti i piani stabiliti per la produzione del film sono stati cancellati, e che Marvel Studios e Disney sono attualmente in cerca di un regista che possa ereditare il film. La fonte sostiene anche che Taika Waititi si sarebbe incontrato con i dirigenti nelle scorse ore, ma non è chiaro di quale progetto abbia discusso.

La Disney non ha commentato la notizia. Lo stesso hanno fatto i protagonisti del franchise, Chris Pratt, Dave Bautista e Zoe Saldana, che nelle scorse settimane hanno ampiamente preso le parti del regista sui vari social.