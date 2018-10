La Disney ha già recuperato l'investimento per la Lucasfilm

Sei anni dopo l'acquisto della Lucasfilm per rilanciare il franchise di Star Warsb, la Disney ha già trasformato in profitto i 4 miliardi di dollari investiti. Con la conclusione delle saga prequel avvenuta nel 2005, in pochi avrebbero pronosticato un ritorno del franchise così d'impatto.

Stando a quanto riporta CNBC, Star Wars è diventato in poco tempo un'enorme fonte di guadagno per la Casa di Topolino. Oltre ai ricavi del box office - che da soli hanno recuperato l'intero prezzo di acquisizione della Lucasfilm - il franchise può contare anche sull'home video e ovviamente sul gigantesco merchandise. Al momento non è stato fornito nessun margine di profitto esatto, ma secondo l'analista di comScore Paul Dergarabedian la Disney ha già guadagnato più dei 4 miliardi investiti inizialmente.

Come facilmente pronosticatile, i guadagni della compagnia sono destinati ad aumentare anche in futuro. Il 2019, infatti, sarà un anno caldissimo per il franchise, in quanto verrà distribuito l'attesissimo Episodio IX, pellicola non solo conclusiva della nuova trilogia ma dell'intera saga degli Skywalker, oltre al debutto della prima serie TV live-action di Star Wars, The Mandalorian, in arrivo sulla nuova piattaforma streaming Disney Play.

Starwars non è però l'unico franchise della Lucasfilm a cui è interessata la Disney. La compagnia infatti ha anche in programma un nuovo capitolo di Indiana Jones previsto per il 2021.