La Disney dirama in rete la sinossi ufficiale da Christopher Robin

Laquest'anno ha un altro film in live-action in uscita, titolatoe incentrato sui personaggi di. Il film vedrà per protagonista l'attore Ewan McGregor che interpreterà proprio Christopher Robin.

Ora la Walt Disney Pictures ha diffuso in rete una nuova sinossi dalla pellicola diretta da Marc Forster: "Nella commovente avventura in live-action 'Disney's Christopher Robin', il giovane ragazzo che amava intraprendere avventure nel Bosco dei Cento Acri con una banda di animali spiritosi ed adorabili, è cresciuto e ha perso la sua strada. Ora tocca ai suoi amici d'infanzia avventurare nel nostro mondo e aiutare Christopher Robin a ricordare il ragazzo amorevole e giocoso che è ancora dentro di lui".

Nel cast, oltre ad Ewan McGregor, troveremo anche Hayley Atwell e Mark Gatiss. Jim Cummings doppierà in originale il personaggio di Winnie the Pooh, tra gli altri talenti vocali anche Brad Garrett, Kristen Anderson-Lopez, Nick Mohammed e Oliver Ford Davies. La sceneggiatura è stata scritta da Alex Ross Perry e Tom McCarthy, insieme a Allison Schroeder.

La pellicola su Christopher Robin arriverà in USA ad agosto.