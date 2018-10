La Disney considera il reboot di Pirati dei Caraibi con gli sceneggiatori di Deadpool

Dopo la deludente performance al botteghino di Pirati dei Caraibi - La Vendetta di Salazar, era chiaro sin da subito che un sesto capitolo della saga era in 'forse', con la Disney in attesa di risultati successivi in home video.

Ora Deadline ha confermato che i piani per un sesto episodio potrebbe essere stati archiviati, visto che la Walt Disney Pictures starebbe considerando l'idea di reboottare il franchise. Stando al sito, la Disney avrebbe incontrato gli sceneggiatori Paul Wernick & Rhett Reese e i due sarebbero in trattative per scrivere un reboot della saga. Il duo è famoso per aver scritto i due film dedicati a Deadpool, l'horror comedy Benvenuti a Zombieland! (e relativo sequel che entrerà in produzione presto) e il film Six Underground attualmente in produzione con la regia di Michael Bay.

Jerry Bruckheimer, già produttore dell'intero franchise, resterà anche per il nuovo reboot mentre non è ancora chiaro se gli attori dei precedenti episodi torneranno o meno. In particolare non è chiaro se Johnny Depp, interprete dell'iconico Capitano Jack Sparrow, sarà coinvolto in questo reboot in qualche modo oppure la Disney ha intenzione di reboottare totalmente il franchise da capo con nuovi personaggi ed interpreti.

Nonostante un declino negli incassi degli ultimi capitoli, la saga ha comunque generato 4.5 miliardi di dollari al botteghino per cinque episodi usciti nel corso di 14 anni.